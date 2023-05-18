С июня из Петербурга в Китай будут летать сразу по восемь самолетов в неделю

С лета самолеты из Северной столицы в Китай начнут летать чаще. Количество рейсов увеличат до восьми в неделю.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково

В пресс-службе Пулково рассказали, что за перелет пассажиров отвечают авиакомпании Hainan Airlines, а также Sichuan Airlines. С июня количество самолетов этих перевозчиков увеличится. «Brif» уточнил, что отправиться путешественники смогут в Пекин и Чэнду.

Авиакомпания Hainan Airlines увеличит частоту полетов в рамках весенне-летнего расписания с 31 мая. Тогда самолеты начнут отправлять в Пекин два раза в неделю, а с 16 июня количество рейсов увеличится до трех в неделю. Так к перелетам по воскресеньям добавятся рейсы по средам и пятницам.

Также с 3 июня перевозчик Sichuan Airlines увеличит частоту полетов в Чэнду, — самолеты будут летать два раза в неделю по четвергам и субботам.

Кроме того, известно, что в первые с 2019 года Северную столицу и Шанхай свяжут прямым авиасообщением.