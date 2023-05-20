Петербургские правоохранители раскрыли заказное убийство, совершенное в середине нулевых

В Петербурге раскрыли уголовное дело, совершенное более 15 лет назад. Оказалось, что заказчик убийства уже сидит в СИЗО по другому делу.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Петербургским правоохранителям стали известны подробности заказного убийства, совершенного 17-лет назад, сообщает Neva.Today.

Так, оперативникам удалось установить личность заказчика и задержать убийцу. Оказалось, что заказчик уже находится в следственном изоляторе по другому делу – его обвиняют в покушении на другого человека.

По данным следствия, задержанные причастны к убийству 35-летнего петербуржца в октябре 2006 года на Суздальском проспекте. Его бездыханное тело было обнаружено с огнестрельным ранением в туловище. Тогда же правоохранители и возбудили уголовное дело по факту убийство.

Задержать киллера удалось в декабре 2022 года – 50-летний мужчина признался, что совершил убийство за денежное вознаграждение и отметил, что его сообщник скончался через год, после преступления.

Кропотливая работа и следственные мероприятия привели оперативников к заказчику убийства. Им оказался 57-летний петербуржец, обвиняемый в покушении на убийство на другого человека. На данный момент ему предъявлено обвинение и в заказе на убийство.