Манулы в Ленинградском зоопарке заселились в новый вольер с цветущей ивой посередине

Ленинградский зоопарк закончил строительство апартаментов для диких котов – манулов. Теперь в их новом жилье несколько уровней, а также укрытия, в которых животные будут чувствовать себя спокойно, имея уверенность, что их никто не видит.

Фото: unsplash

В первый день мая в Ленинградском зоопарке состоялось открытие нового вольера для манулов. Первой в апартаменты ступила самка Намика. Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

В строительстве вольера работники использовали спилы ольхи, клена и лиственницы, а изюминкой нового жилища для манулов станет ива, цветущая прямо посередине пространства.

По словам начальника отдела по развитию зоопарка Андрея Сулоева, работа над конструкцией велась командная – руку к строительству приложили все сотрудники зоопарка, начиная от строителей до директора зверинца.

Сулоев отметил, что новый вольер — это любовное послание Ленинградскому Зоопарку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Ленинградский зоопарк начинает работать по летнему расписанию с 1 мая.