Ленинградский зоопарк начинает работать по летнему расписанию с 1 мая

Со следующего месяца Ленинградский зоопарк начнет принимать посетителей вплоть до девяти часов вечера. В зверинце вводят летнее расписание.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В пресс-службе Ленинградского зоопарка рассказали, что с 1 мая и на протяжении всего периода белых ночей животных будут показывать с 10:00 до 21:00 часов. Таким образом, время посещения зверинца продлили на час.

Уточняется, что изменение часов приема связано с наступлением летнего режима. При этом вход для посетителей будут закрывать на час раньше полного закрытия.

В пресс-службе напомнили, что в первый день летнего режима на территории Ленинградского зоопарка организуют большую праздничную программу «Сообщение для общения».

Напомним, что Ленинградский зоопарк поменял свой режим работы из-за увеличения светового дня еще в конце марта. Тогда зверинец для посетителей начали открывать каждый день с 10:00 до 19:00 часов.