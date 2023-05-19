На Манежной площади выставка инновационного транспорта в рамках фестиваля SpbTransportFest приняла первых посетителей

В Санкт-петербурге на Манежной площади открыли выставку инновационного транспорта. Мероприятия проходит в рамках IV Международного фестиваля SpbTransportFest.

Фото: Neva.Today

Открытие выставки состоялось 19 мая при участии Председателя Заксобрания Петербурга Александра Бельского и Председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева, сообщает Neva.Today.

Енокаев подчеркнул, что на выставке представлены в основном модели транспорта на газомоторном топливе. При этом многие образцы уже активно используются в обычной жизни города. В частности, речь идет о современных автобусах, трамваях и троллейбусах. Напомним, что в 2022 году на территории региона были реализованы программы по обновлению подвижного состава на всех видах общественного транспорта города.

«Основные приоритеты в нашей работе сегодня — полный переход на экологичный транспорт, использование в работе техники, обеспечивающей бережное отношение в окружающей среде», — заметил председатель Комитета по транспорту.

На выставке можно увидеть транспорт, работающий на альтернативных источниках энергии, здесь же представлена техника от ведущих российских и зарубежных производителей, например, «МАЗ», Volgabus, «№Группа ГАЗ» и другие. В общей сложности на мероприятии собрали около пяти десятков экспонатов.

Фото: Neva.Today

Гостям выставки показали такие интересные механизмы как перронный электробус МАЗ-271Е01, который предназначен для перевозок в аэропортах, а также электробус большого класса 6215-«Орион», в скором времени его протестируют в Петербурге. Тут же разместили транспорт, предназначенный для маршрутов с высоким пассажиропотоком.

В ходе мероприятия петербуржцы познакомятся с разными моделями трамваев, включая те, которые используются на экскурсионных маршрутах, и троллейбусом «Ольгерд» с увеличенной автономностью. Еще одним важным экспонатом выставки стал головной вагон поезда метро «Балтиец».

На деловой части выставки 19 мая Енокаев принял участие в церемонии подписания соглашения между Московским автомобильным заводом «Москвич» и УК «People & People». Кроме того, председатель комитета выступил на Пленарной сессии.

Напомним, что выставка инновационного транспорта будет ждать гостей с 19 по 20 мая.