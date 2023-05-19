Мишустин согласовал создание в Санкт-Петербурге отделения РАН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в Санкт-Петербурге появится отделение Российской академии наук (РАН).

Фото: официальный сайт президента России

Соответствующий документ появился на портале правовой информации. Таким образом. в ближайшее время на территории Петербурга будет организовано свое отделение РАН.

Согласно распоряжению, основной целью открытия такого учреждения в Северной столице станет развитие фундаментальных научных исследований по различным направлениям. Также специалисты будут заниматься прогнозированием научного развития страны, города и области, а также взаимодействовать с другими отделениями РАН.

Известно, что РАН должна утвердить устав нового отделения в течение двух месяцев, а также обеспечить его государственную регистрацию. Также в течение трех следующих месяцев специалисты займутся перечнем недвижимости, которая будет передана отделению на праве оперативного управления.

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