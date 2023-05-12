В законе об иноагентах появятся «третьи лица»
В законодательстве об иностранных агентах появится новая графа. Она будет касаться тех, кто оказывает помощь иноагентам, в том числе посредством определенного влияния. В Государственной Думе эту идею поддержали.
В Госдумме поддержали идею внести дополнения в закон об иноагентах. Теперь в законодательстве появится новая категория – «третьи лица». Об этом сообщает ТАСС.
Так, в ходе XI Петербургского международного юридического форума, замминистра Минюста Олег Свириденко рассказал, что комитет Госдумы поддержал инициативу ввести контроль за теми, кто не является иноагентом, но помогает таким лицам нарушать закон о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Невзоров* объяснит в петербургском суде, почему он не ставит рядом со своим именем звездочку.
* — Александр Невзоров признан в России иностранным агентом.