Невзоров* объяснит в петербургском суде, почему он не ставит рядом со своим именем звездочку

Петербургский суд зарегистрировал дело против журналиста, который забыл поставить рядом со своим именем маркировку о том, что является иноагентом. Речь идет о Александре Невзорове* (признан в РФ иноагентом).

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Приморский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном нарушении в отношении журналиста Александра Невзорова*. Об этом сообщает Бриф.

Исходя из материалов дела, представленных РКН, журналист опубликовал информационный пост в своем телеграм-канале не указав, что он распространена иностранным агентом. По закону, автор обязан предупреждать читателей о том, что является иноагентом.

Распространение такой информации привело к нарушению прав и свобод человека и гражданина на получение полной и достоверной информации о ее распространителе.

Известно, что ранее Приморский районный суд вернул на доработку дело в отношении журналиста об административном правонарушении по статье 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) суд вернул на доработку, отметив большое количество нарушений при составлении документов.

* — Александр Невзоров признан в России иностранным агентом