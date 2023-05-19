В петербургском аэропорту 19 мая отменили сразу шесть самолетов на отправление и прибытие

Из петербургского аэропорта 19 мая не состоится вылет трех самолетов. Еще столько же рейсов не будут осуществлены в обратном направлении.

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Согласно данным сайта Пулково, в пятницу отменили рейсы из Петербурга в Душанбе и Архангельск. В первом случае за перевозку граждан должна была отвечать «Somon Air». Вылет воздушного судна планировался на 01:30.

Два отмененных рейса в Архангельск относятся к «Северсталь». Путешествие по этому направлению планировалось на 02:50 и в 07:50.

Отмена коснулась и трех соответствующих рейсов в обратную сторону. Самолеты ждали в Петербурге около 01:30, 02:50 и 07:50 по мск.

Время остальных рейсов пока остается без изменений. Все задержки и отмены можно в течение дня отследить на сайте аэропорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что летом из Петербурга в Китай начнут летать по восемь самолетов в неделю. За перевозку граждан будут отвечать Hainan Airlines и Sichuan Airlines.