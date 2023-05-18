Рестораны Матильды Шнуровой в Петербурге с июля перестанут принимать посетителей

В Санкт-Петербурге закрываются заведения общественного питания, принадлежащие экс-супруге музыканта Сергея Шнурова.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Так, Матильда Шнурова решила закрыть рестораны Cococo bistro и Cococouture из-за того, что «не видит возможности проектам продолжать свое существование». АБН сообщает, что о скором прекращении деятельности заведений стало известно 18 мая.

Шнурова уверена, что должна была принять именно такое решение. Напомним, что ее первым ресторанным опытом стало управление заведением «Синий Пушкин», принадлежащим Сергею Шнурову. Через некоторое время супруга музыканта открыла сольный проект «Кококо» на улице Некрасова. Позже заведение переехало в пятизвездочный отель W на Вознесенском проспекте, а затем — на Новую Голландию, где ресторан разделился на Cococouture и Cococo Bistro.

Согласно информации ЕГРЮЛ, ООО «Кококутюр» генерировало убытки с 2019 года, и в 2022 году чистый убыток составил 290 тысяч рублей при выручке 184,9 миллиона рублей.