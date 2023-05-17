Спасатели вывели 15 человек из горевшей «трешки» в переулке Бойцова
Минувшим вечером, 16 мая, спасатели получили сообщение о горящей квартире в переулке Бойцова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
Сообщение о возгорании поступило в 18:45, выяснилось, что загорелась квартира на третьем этаже. Спасатели установили, что возгорание произошло на 60 «квадратах» и перекинулось на этаж выше – там загорелись пять квадратных метров перекрытия.
Из опасной зоны огнеборцы вывели 15 человек.
Ликвидировать пожар полностью удалось к 19:40.
МЧС сообщает, что сведений о пострадавших не поступали.
Известно, что к тушению привлекались 17 человек личного состава от МЧС и четыре единицы техники.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в квартирном пожаре на Академика Байкова погибла женщина.