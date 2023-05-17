Спасатели вывели 15 человек из горевшей «трешки» в переулке Бойцова

Минувшим вечером, 16 мая, спасатели получили сообщение о горящей квартире в переулке Бойцова. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

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Сообщение о возгорании поступило в 18:45, выяснилось, что загорелась квартира на третьем этаже. Спасатели установили, что возгорание произошло на 60 «квадратах» и перекинулось на этаж выше – там загорелись пять квадратных метров перекрытия.

Из опасной зоны огнеборцы вывели 15 человек.

Ликвидировать пожар полностью удалось к 19:40.

МЧС сообщает, что сведений о пострадавших не поступали.

Известно, что к тушению привлекались 17 человек личного состава от МЧС и четыре единицы техники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в квартирном пожаре на Академика Байкова погибла женщина.