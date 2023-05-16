Среди петербуржцев и жителей области вырос спрос на вторичное загородное жилье

За апрель жителями Петербурга и Ленобласти было приоберетно почти 10 тысяч частных домов и участков загородом. Рост спроса на загородную недвижимость эксперты связывают с отложенным спросом.

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Жители Петербурга и области выражают огромный спрос на вторичную недвижимость загородом. Об этом сообщает dp.ru.

Так, в апреле 2023 года было продано 9,4 тысячи загородных домов – на две тысячи больше, чем за апрель прошлого года. За аналогичный период в 2022 году жители Петербурга и Ленобласти приобрели 7,4 тысячи участков за городом.

Отмечается, что с начала 2023 года всего было приобретено 27,2 тысячи участков. Известно, что за четыре месяца в 2022 году продали 22,7 тысячи и в 2021 году – 20,2 тысячи. Эксперты отмечают рост год к году в 22,4%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге и Москве заметили постепенное повышение спроса арендаторов к магазинам и офисам.