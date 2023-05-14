В Петербурге и Москве заметили постепенное повышение спроса арендаторов к магазинам и офисам

В Санкт-Петербурге и Москве начал восстанавливаться спрос арендаторов на офисы и магазины. Постепенно места ушедших с российского рынка компаний начали занимать представители Беларуси, Италии и Турции.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Рынок коммерческой недвижимости в России начал восстанавливаться. Посещаемость ТРК Москвы и Петербурга выросли на 2% и 4% соответственно, а вакантность в крупнейших объектах при этом стала снижаться. Об этом сообщает АБН.

Отмечается, что такая динамика держится на протяжении более чем полутора месяцев, даже несмотря на то, что настоящие показатели посещаемости сильно ниже, чем до начала пандемии коронавируса. Больше всего арендой офисов и магазинов интересуются представители Италии, Турции и Белоруссии.

Кроме того, оживление со стороны новых компаний наблюдают в стрит-ритейле, а также в заведениях общественного питания и продуктовых магазинах. Касательно рынка офисной недвижимости сложилась похожая ситуация, поэтому резких падений не ожидается.