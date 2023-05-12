Комтранс решил проблему транспортного обеспечения Клинической больницы Святителя Луки на Чугунной улице

С 15 мая с целью улучшения транспортного обслуживания пациентов Клинической больницы Святителя Луки изменится автобусный маршрут №37, пролегающий по Чугунной улице. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга.

Фото: Baltphoto/ Анатолий Климов

Теперь автобусы по маршрута №37 будут двигаться от конечной остановки «Белорусская улица» по привычному маршруту до Полюстровского проспекта, а затем по Полюстровскому проспекту, Чугунной улице, Арсенальной улице, Арсенальной набережной (и в обратном направлении по улице Комсомола) до конечной остановки «Финляндский вокзал».

По этому маршруту будет осуществляться около 100 рейсов в будние дни и выходные.

На Чугунной улице уже установлены новые автобусные остановки с названием «Больница Святителя Луки» около домов № 46 и № 43.

Напомним, что на данный момент пациенты больницы также могут воспользоваться тремя другими автобусными маршрутами — № 33, 230 и 295. Средний интервал движения автобусов по этим маршрутам составляет от 3,5 до 5 минут. Эти автобусы проезжают мимо 9 станций метро: «Черная речка», «Лесная», «Выборгская», «Спортивная», «Василеостровская», «Ладожская», «Новочеркасская», «Академическая» и «Гражданский проспект». Остановка на Полюстровском проспекте (угол Полюстровского проспекта и Чугунной улицы) находится в 600 метрах от больницы.

В настоящее время остановки «Больница Святителя Луки» функционируют по временной схеме. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры планирует завершить установку павильонов ожидания пассажирского транспорта и благоустройство прилегающей территории летом этого года.