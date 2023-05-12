На время ремонта станции метро «Пионерская» пассажиров будут развозить почти 400 автобусов, троллейбусов и трамваев

С 24 июня по 22 августа станция «Пионерская» закроется, специалисты полностью заменят железобетонные плиты перекрытий у турникетов и над механизмами приводов эскалаторов на станции. В это время перевозить пассажиров будет усиленный наземный транспорт.

Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

Комитет по транспорту разработал специальную схему работы наземного транспорта в Петербурге, пока станция метро «Пионерская» будет закрыта. Специалисты взяли за основу результаты математического моделирования, которое провело ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга», анализируя пассажиропоток с помощью системы ГИС «Транспортная модель Санкт-Петербурга», отметили в комитете.

Пассажиропоток распределят с 24 июня до 22 августа включительно в направлении других станций — «Комендантский проспект», «Черная речка», «Удельная» и «Старая Деревня», средняя совокупная пропускная способность этих станций составила 45%. Общественный транспорт, усиленный на время закрытия «Пионерской» повезет петербуржцев именно к этим станциям.

Так, выделено три новых автобусных маршрута: № 76 «БКЗ «Октябрьский» — Арцеуловская аллея» (для беспересадочной связи Петроградского и Центрального районов), № 237М «Ст. метро «Черная речка» — Новоколомяжский проспект» и № 267М «Ст. метро «Черная речка» — ЖК «Новоорловский».

Отмечается, что маршрут №76 могут сохранить, если он окажется востребованным. А маршруты 237М и 267М будут работать только в будние дни с 6:00 до 20:00.

Трассу маршрута №235 (от “Старой деревни” до Земского переулка) продлят до станции метро «Удельная», чтобы обеспечить дополнительную связь с «Пионерской».

Кроме того, будут усилены трамвайный маршрут №18, автобусные маршруты №227 и №219.

Петербуржцев предупреждают, что на участке от Парашютной улицы до станции «Черная речка» введут запрет на остановку и стоянку машин.

Всего на время закрытия станции метро «Пионерская», пассажирам будет доступно 28 маршрутов наземного транспорта, включая 22 автобусных и три троллейбусных маршрута.

По будним дням задействуют около 400 транспортных средств, а по выходным — около 330. Дополнительные маршруты и оперативный резерв будут обеспечивать связь между «Пионерской» и «Комендантским проспектом».