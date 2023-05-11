Комтранс напомнил, где можно купить билеты на автобус в Геленджик и Симферополь

Покупка билетов на автобусные рейсы в Геленджик и Симферополь доступна петербуржцам как в кассах автовокзалов, так и на сайтах компаний-агрегаторов, которые специализируются на продаже билетов. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

Еженедельно автобусы отправляются с автовокзала в Петербурге в Геленджик и Симферополь, предлагая увлекательные путешествия для пассажиров.

Автобусы по маршруту №5448 «Санкт-Петербург — Геленджик» отправляются по пятницам в 23:00, а по маршруту №5894 «Санкт-Петербург — Симферополь» — по субботам в 7:00. Эти рейсы были введены в ответ на просьбы жителей Северной столицы и обеспечивают прямую транспортную связь между Петербургом и южными городами, особенно в период приостановки авиасообщения.

Путешествие в Геленджик на автобусе стало доступно петербуржцам еще в прошлом году, и эта возможность стала незаменимой для многих пассажиров. Они могут насладиться красотами и уникальной атмосферой этих мест, пользуясь удобством автобусных рейсов.