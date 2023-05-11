В «Дикси» на проспекте Науки неизвестный»фокусник» опустошил пакет пенсионерки, оставив ее без денег

В Калининском районе пожилая женщина на заметила пропажу денег из своего пакета после посещения одного из продуктовых магазинов. Гражданка обратилась с заявлением в полицию.

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Инцидент произошел днем в магазине «Дикси» на проспекте Науки. Неизвестный выбрал время и обокрал 84-летнюю жительницу Петербурга. Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Женщина обратилась к правоохранителям вечером 10 мая, уверяя, что пакет все время был при ней. Каким образом злоумышленник забрал из него денежные средства, остается загадкой.

В общей сложности материальный ущерб составил 52 200 рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.