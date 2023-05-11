Петербургский суд зарегистрировал дело о нарушении санитарных нормы в МДТ

Куйбышевский районный суд зарегистрировал дело об административном нарушении против Академического Малого драматического театра (МДТ) в Петербурге.

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В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что дело было заведено по статье о нарушении санитарных норм. В настоящее время материалы уже переданы судье, однако к производству пока не приняты.

Напомним, что впервые о закрытии Малого драматического театра стало известно поздним вечером 5 мая. Тогда на дверях учреждения появилась печать Роспотребнадзора. МДТ вынужденно отменил все предстоящие спектакли до окончательного решения суда.

Допускается, что театр могут закрыть на три месяца. Приостановка деятельности заведения понадобится с целью «исправления недостатков».