В Петербурге по неизвестной причине опечатали МДТ

Академический Малый драматический театр (МДТ) поздно вечером 5 мая был опечатан Роспотребнадзором. Причины проверки пока неизвестны.

Фото: скриншот Goggle Maps

Сообщение о закрытии МДТ разлетелось 6 мая, а бумажку с распоряжением Роспотребнадзора горожане заметили в ночь с пятницы на субботу. Согласно подписи театр опечатали накануне около одиннадцати вечера. Об этом сообщает DP.RU.

Сейчас неизвестно, что стало причиной проверки. Сам театр информацию никак не комментировал, при этом две постановки, запланированные на субботу, все еще указаны в расписании. Об отмене спектаклей пока также не сообщалось.

В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в Петербурге вырос средний чек на посещение театров, однако вместе с этим повысился и спрос на посещение этих заведений. За зиму постановки посмотрели более 43% горожан.