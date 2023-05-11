На 11 мая в Петербурге от последствий коронавируса за сутки скончались восемь пациентов
Северная столица в четверг оказалась на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом и суточной смертности, отстав от Москвы только на одного человека.
В четверг, 11 мая, стало известно, что за последние сутки в Петербурге выявили 174 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.
Сейчас Петербург по этому показателю уступает Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 265 человек с коронавирусом, а на третьем месте расположилась Республика Башкортостан, где выявили 129 новых случаев заражения. По остальным регионам специалисты нашли менее 100 подхвативших инфекцию граждан за сутки.
За день в Петербурге выздоровели 534 человека, госпитализировали 59 пациентов, скончались при этом восемь заболевших коронавирусом.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что около 40 очагов кори зафиксировали в 12 районах Петербурга за четыре месяца.