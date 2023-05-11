Депутаты ужаснулись, узнав о вейп-шопах у порогов петербургских школ

В Петербурге обнаружили вейп-шопы, расположенные рядом с учебными заведениями. Ситуацию посчитали возмутительной некоторые горожане и местные депутаты, которые твердо намерены закрыть такие места.

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Предполагается, что разноцветные «бутылочки с ядом» могут зацепить внимание ребенка. Напомним, что с 1 июня на территории Северной столицы заработают поправки в закон, согласно которым будет запрещено рекламировать вейп-продукцию. Однако пока ограничения не действуют, а опасные магазины у школ продолжают представлять угрозу здоровью несовершеннолетних.

В ходе беседы с депутатами ЗакСа Neva.Today узнала, что большая часть вейпов содержит никотин. Депутат Законодательного собрания Константин Чебыкин отметил, что этой продукции сейчас самая красочная реклама, при этом существует множество магазинов, где не соблюдаются элементарные правила.

В настоящее время депутаты ждут, пока федеральный закон вступит в силу, чтобы посмотреть, как сработают нововведения. Но особенно животрепещущим вопросом пока остается реклама вейпов. Согласно закону, такую продукцию в принципе нельзя продавать на расстоянии менее, чем 100 метров от школ, детсадов и колледжей. Но и сейчас этот запрет в ряде случае нарушается.

Оказалось, что вейп-шопы расположены рядом со школами располагаются на 2-ой и 11-ой Красноармейской улицах, а также на Московском, Измайловском, Английском проспектах и на Софийской улице.

Депутат Александром Ржаненков заметил, что для борьбы с размещением таких ларьков около учебных учреждений необходимо срочно принимать нормативные документы. Такой порядок дел считается возмутительным.

Напомним, что ответственность за не нарушение в сфер торговли никотиносодержащей продукцией предусматривает наказание в виде штрафа от трех до 150 тысяч рублей.