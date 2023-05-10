На Пионерской рядом с трупом неизвестного нашли бутылку с подозрительной жидкостью

В Петроградском районе рядом с одним из домов нашли тело неизвестного. Около мужчины лежала бутылка с подозрительной жидкостью, которую отправили на экспертизу.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 9 мая около 12 часов дня в экстренные службы поступило сообщение, что со стороны улицы Пионерская у дома 32 лежит неизвестный примерно 40 лет. Заявитель предположил, что мужчина, скорее всего, уже мертв.

По прибытию на место специалисты обнаружили труп гражданина 45-50 лет без внешних признаков насильственной смерти. Рядом с трупом лежала стеклянная бутылка с прозрачной жидкостью, которую забрали на экспертизу.

Труп направили в морг для установления причины смерти. Личность покойного в настоящее время устанавливают специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге на проспекте Науки нашли тело неизвестного без внешних признаков насильственной смерти. Мужчина лежал в подъезде жилого дома.