В Петербурге суточная заболеваемость коронавирусом уменьшилась до 177 человек

Несмотря на официальное завершение пандемии коронавируса, статистика по числу зараженных этой инфекцией в Санкт-Петербурге продолжает пополняться новыми случаями.

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Так, врачи Северной столицы за прошедшие сутки выявили почти 177 новых случаев заражения COVID-19. Стоит отметить, что заболеваемость с каждым день становится все меньше, а в выздоровлениях наблюдается положительная тенденция.

Всего с начала с начала зарождения вируса на территории РФ в Петербурге заболели 1 942 443 человека. При этом 1 900 642 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 232 за последние сутки. Об этом в среду, 10 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Случаи заражения COVID-19 продолжают фиксировать и по другим регионам России. Так, в Новгородской области за все время существования вируса зарегистрировали 121 348 случаев инфицирования, из них за минувшие сутки — десять, пишет «МК в Великом Новгороде».

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Культурная столица попала на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 301 человека.