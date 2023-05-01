«Главное – потратили деньги»: яблони в горшках в центре города возмутили петербуржцев

Петербуржцы не оценили идею с установкой яблонь в черные кадки в центре города. По словам представителей Комитета по благоустройству, 68 двухметровых плодовых дерева украсят улицы «культурной столицы» до осени, после чего их пересадят в скверы, сады и парки. Об этом говорится в публикации в официальной группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству

Горожане скептически отнеслись к подобной деятельности Комблага, указав, что коммунальщиками до сих пор не убрана грязь и пыль с улиц города, несмотря на обещание главы Петербурга Александра Беглова привести «культурную столицу» в порядок к майским праздникам.

В комментариях под постом Комблага Санкт-Петербурга во «ВКонтакте» горожане заметили, что яблони нужно сразу сажать в почву и поинтересовались, сколько было пересажено деревьев минувшей осенью, и какое количество из них при этом выжило. Также петербуржцы отметили, что куда уместнее было бы высадить липы, акации или тополя. Впрочем, в комментариях горожане подметили, что, возможно, главное для чиновников — потраченные деньги налогоплательщиков.

Фото: скриншоты комментариев из социальной сети «ВКонтакте»

Ранее СМИ писали, что Смольный пытается нивелировать негативные последствия для экологии региона от зимней «засолки» улиц с помощью отчета о сборе порядка 9,5 тонн опасных отходов в апреле.