Наркоторговцы из Ленобласти попались на муляже закладки и получили по 17 лет строгача

Члены банды, занимавшиеся производством наркотиков в Ленобласти и торговавшие ими через Сеть, отправятся в колонию строго режима. Одна из виновных получила меньший срок с отсрочкой исполнения из-за несовершеннолетия детей.

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Ленинградский областной суд вынес приговор пятерым наркоторговцам, занимавшимся производством и сбытом запрещенного вещества в Кингисеппе. Четверо из преступников, мужчины 33-37 лет, отправятся за решетку на 17 лет каждый с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Еще одна злоумышленница, женщина 42 лет, получила 8,5 лет колонии, но из-за маленьких детей отправится туда позже. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что злоумышленники оборудовали свою нарколабораторию под Петербургом, после чего через «даркнет» искали себе клиентов и указывали им тайные места. Известно, что преступники распространяли наркотик на территории Северо-Западного и Южного федеральных округов.

В ходе обысков правоохранители нашли около 47,5 кг наркотика, а также еще 70 тысяч литров различных запрещенных жидкостей. Для того, чтобы поймать возможных соучастников, специалисты использовали приманку в одном из тайных мест, на что клюнул один из фигурантов уголовного дела, также нашли и администратора нелегального интернет-магазина.

Теперь злоумышленники проведут за решеткой внушительный срок.