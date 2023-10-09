«Брат расчленяет труп»: под Петербургом мужчина покромсал своего гостя

В Приозерском районе мужчина превратился в невольного свидетеля расчленения гостя собственными братом. Все произошло после спиртного застолья.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром, 8 октября, сотрудникам полиции по Приозерскому району поступила информация о расчленении человека в поселке Мичуринское на Озерном переулке.

Правоохранители срочно приехали на место происшествия и установили, что по указанному адресу мужчины распивали спиртные напитки. В один момент между хозяином и гостем вспыхнул конфликт.

Владелец дома схватился за нож и зарезал друга. После этого он начал его свежевать и расчленять. Об убийстве заявил брат убийцы, который стал невольным свидетелем ужаса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге заживо сгорели мама и трехлетний сын. Огонь распространился на площадь 116 квадратных метров.