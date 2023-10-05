В Петербурге обгоревшие трупы мамы и сына нашли в бане

Спасатели в частном доме Красносельского районе обнаружили заживо сгоревшие тела мамы и сына в бане, отцу удалось выжить.

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Стало известно, что в ночь на 5 октября спасателям Красносельского районе поступило сообщение о пожаре в частном доме в СНТ Дружный-1 Красносельского района по 6-й линии, об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу.

Как отмечается, горели частный дом в 100 квадратных метров и баня в 16 квадратных метров. Согласно информации ГСУ СК РФ по СПб., во время разбора завалов спасатели достали сгоревшие заживо трупы мамы и трехлетнего сына, выжил только глава семейства.

Огнеборцы ликвидировали пожар спустя несколько часов, к работе привлекли 4 единицы техники, а также 20 сотрудников МЧС.

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