В Кингисеппе умер грудничок, захлебнувшись собственной рвотой

В Кингисеппском районе малыш насмерть захлебнулся рвотными массами. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, тело грудничка обнаружили утром 2 октября в квартире одного из домов на Крикковском шоссе в Кингисеппе. Сообщается, что малыш захлебнулся рвотными массами.

Труп полугодовалого мальчика направили в морг. Также отмечается, что семья погибшего ребенка является многодетной, 33-летний отец работает, а 31-летняя мать находится в отпуске по уходу за ребенком.

Правоохранительные органы ведут расследование и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе при загадочных обстоятельствах умерла двухмесячная девочка.