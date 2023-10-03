В Кингисеппе умер грудничок, захлебнувшись собственной рвотой
В Кингисеппском районе малыш насмерть захлебнулся рвотными массами. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, тело грудничка обнаружили утром 2 октября в квартире одного из домов на Крикковском шоссе в Кингисеппе. Сообщается, что малыш захлебнулся рвотными массами.
Труп полугодовалого мальчика направили в морг. Также отмечается, что семья погибшего ребенка является многодетной, 33-летний отец работает, а 31-летняя мать находится в отпуске по уходу за ребенком.
Правоохранительные органы ведут расследование и устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе при загадочных обстоятельствах умерла двухмесячная девочка.