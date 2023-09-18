В квартире на Бухарестской загадочной смертью умер грудной малыш

Во Фрунзенском районе при невыясненных пока обстоятельствах умер грудной ребенок. Малышка наблюдалась у врачей.

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Как стало известно санкт-Петербург.ру, девочку нашли мертвой в квартире дома на улице Бухарестская. Сообщение о трупике младенца, которому вот-вот должно было исполниться два месяца, поступило правоохранителям 17 сентября около восьми утра.

В квартире специалисты нашли бездыханное тело девочки без внешних признаков насильственной смерти. Известно, что малышка наблюдалась в консультационном-диагностическом центре для детей.

Семья ребенка полная, на учетах не состоит. Девочку растила 33-летняя мать и 34-летний отец.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в квартире на Карбышева во время пьянки молодых родителей с судимостями скончался малыш.