Молодая красавица из Петербурга получила титул «Мисс Россия-2023»

Петербурженка Маргарита Голубева стало новой «Мисс Россия-2023». Ее награждала уроженка Северной столицы Анна Линникова, победительница «Мисс Россия-2022».

Фото: Санкт-Петербург.ру /Соня Кроневальд

Стало известно, что в Москве прошло награждение новой «Мисс Россия-2023», об этом рассказали в ТАСС.

Как отмечается, мероприятие организовали в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Обладательницей короны выбрали 22-летнюю красавицу из Северной столицы Маргариту Голубеву.

Помимо этого атрибута, петербурженка получила в свое расположение один миллион рублей. Корону ей передала уроженка города на Неве и победительница конкурса «Мисс Россия-2022» Анна Линникова.

Теперь Маргарита Голубева получила право представлять Россию на международных конкурсах «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что в Северной столице в ближайшие дни мокрый снег и кратковременные дожди никуда не уйдут.