Облачность, снег и дождь: синоптик Леус поделился прогнозом в Петербурге

В Петербурге снова воцарится облачная погода со снегом и кратковременными дождями. Температура опустится до +4 градусов.

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Стало известно, что Северную столицу никак не отпускают циклонические вихри. Один из них располагается центром в южной части Коми. В регионе установится облачная погода с прояснением, кратковременные дожди и мокрый снег, об этом рассказал в своем telegram-канале Михаил Леус.

В понедельник, 9 октября, температура воздуха составит от +4 до +6 градусов, в Ленинградской области от +2 до +7 градусов. Атмосферное давление увеличится до значения в 756 мм ртутного столба, что ниже нормы. Ожидается ветер 5-10 м/с.

Во вторник, 10 октября, день будет относительно спокойным с температурой от +6 до +8 градусов при дождях в нескольких районах.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что активный циклон «Патрик» серьезно испортил погоду в Северной столице.