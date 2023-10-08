В Красногвардейском районе появится новое библиотечно-культурное пространство

На проспекте Косыгина в ноябре появится библиотечно-культурное пространство с технологией дополненной реальности и нейросетью.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Стало известно, что для жителей Северной столицы хотят открыть новое общественное пространство, об этом рассказали в Бриф24.

Как отмечается, библиотечно-культурное пространство на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе начнет свою работу в ноябре. В нем петербуржцы смогут воспользоваться автоматизированным поиском книг.

Дополненная реальность поможет пройти до любого стеллажа, для этого нужен лишь смартфон. Подобные технологии применяются впервые, ознакомиться с ними горожане смогут в день открытия «НОТА».

Кроме того, на территории пространства создадут поэтический коворкинг. Особенностью является нейросеть, которая будет менять цвет обстановки вокруг в зависимости от настроения стихотворения.