Жестоко зарезавший своего восьмилетнего сына на Софийской медработник стал фигурантом дела об убийстве

В Фрунзенском районе петербуржец напал с ножом на своего малолетнего ребенка. Мальчик скончался до приезда «скорой». Возбуждено уголовное дело.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером 6 октября в дежурную часть позвонила 34-летняя жительница улицы Софийская. По ее словам, ей позвонил 8-летний сын и сказал, что «папа сошел с ума, бегает по квартире и все крушит».

На место происшествия оперативно прибыли стражи порядка, но спасти мальчика не удалось. На кухне в квартире обнаружен труп ребенка с ножевыми ранениями живота и верхних конечностей. Рядом с телом мальчика нашли его 45-летнего отца.

Известно, что родители погибшего работали в медицинских учреждениях. На профилактическом учете семья не состоит.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Гражданском проспекте мужчина зарезал родного отца.