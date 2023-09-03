На Гражданском мужчина зарезал собственного отца

В Калининском районе Петербурга мужчина во время ссоры зарезал собственного отца. Преступника задержали правоохранители. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 2 августа, в полицию поступило сообщение о том, что в доме №88 по Гражданскому проспекту мужчина ходит с ножом, а у женщины повреждена рука.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 31-летний петербуржец.

Кроме того, в квартире обнаружен труп 59-летнего отца задержанного. Установлено, что во время ссоры злодей схватился за нож и ударил отца.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ленинградской области суд признал виновным местного жителям, который жестоко убил свою сожительницу в одном из поселков Тосненского района. После убийства злодей обокрал погибшую.