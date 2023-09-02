В Ленобласти отправили в колонию мужчину, убившего и обокравшего возлюбленную

В Ленинградской области суд признал виновным местного жителям, который жестоко убил свою сожительницу в одном из поселков Тосненского района. После убийства злодей обокрал погибшую.

фото: pxhere

В Следственном комитете по Ленобласти рассказали, что суд признал виновным мужчину, обвиняемого в убийстве своей сожительницы. Сотрудники СК установили, что после убийства преступник обокрал ее, сообщает МК в Ленобласти.

Отмечается, что мужчину приговорили к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Ранее следствие установило, что между сожителями во время распития алкогольных напитков вспыхнула ссора. В порыве злости злодей избил возлюбленную, после чего схватился за нож и зарезал ее. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. После этого ленинградец украл у нее фотоаппарат и телефон.