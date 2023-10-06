Пожар унес жизни жены и сына жителя Петербурга

В Красносельском районе страшный пожар стал причиной смерти женщины с малолетним ребенком. Полиция ведет проверку.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, посреди ночи 5 октября загорелся частный двухэтажный дом и баня в деревне Торики. По словам 40-летнего хозяина дома, он находился на первом этаже, когда проснулся около трех часов ночи от едкого запаха дыма, и сразу вызвал спасателей. Помимо него, в доме на втором этаже находились его 36-летняя жена и трехлетний сын.

Возгорание удалось локализовать только в седьмом часу утра. После тушения пожара были найдены обгоревшие трупы женщины и ребенка без внешних признаков насильственной смерти. Их тела переданы в морг для установления причин смерти.

Полиция продолжает вести расследование и устанавливать все обстоятельства и причины трагедии.

Ранее Санкт.Петербург.ру сообщал, что из-за пожара в одном из домов Василеостровского района пострадал человек.