Для защиты вантовых мостов в Петербурге будут использовать масла российского производства

Специалисты «Газпромнефть – смазочные материалы» разработали продукт, который в России ранее не производили – специальные смазочные материалы для мостовых конструкций с подвесной системой. Отмечается, что в составе только отечественные базовые масла и присадки. Благодаря такой смазке металлические элементы мостов – ванты – будут защищены от перепадов температуры, влаги и других факторов. В Петербурге два моста такой конструкции – Большой Обуховский и мост через Корабельный фарватер.

Фото: пресс-служба «Газпром нефти»

В пятницу, 6 октября, в пресс-службе «Газпром нефти» подробно рассказали о новой разработке компании. Механизм работы следующий: вибростойкая пластичная смазка позволяет создать специальное покрытие на вантах, защищая их от различных факторов.

Формула была разработана в научном центре компании во Фрязине Московской области. Первая партия продукта уже передана на тестирование – ее будут использовать на гранд-макетах вантовых мостов.

Затем, пройдя все испытания «в поле», смазка поступит в серийное производство. Уточняется, что экспертизу, а также техническую документацию, которую разработали в рамках этого проекта, учтут при создании первого в России ГОСТа на ванты для машиностроения.

В России больше 20 вантовых мостовых сооружений, среди которых Большой Обуховский и через Корабельный фарватер в Санкт-Петербурге, Живописный в Москве, Русский и Золотой во Владивостоке и другие.

Длина Большого Обуховского моста, который пересекает Неву между Невским районом города и Всеволожским районом Ленобласти, составляет 2 824 метра, а вантовая часть – 994 метра. В 2016 году появился мост через Корабельный фарватер, входящий в Западный скоростной диаметр. Общая длина моста составляет 622 метра, на нем установлено 34 пары вант на обоих пилонах и 16 вантовых горизонтальных оттяжек.

«Специалисты «Газпромнефть-СМ» совместно с проектировщиками и строителями создали продукт, который в России до сих пор не производили. Наши производственные площадки и собственное научно-исследовательское направление позволяют разрабатывать и изготавливать не только массовые масла для автомобильного транспорта, но и уникальные специализированные смазочные материалы для всех отраслей», – рассказал генеральный директор предприятия «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Отметим, дочернее предприятие «Газпром нефти» производит и реализует масла, смазки и технические жидкости. Продукцию выпускают на собственных производственных площадках в Омске и Московской области.