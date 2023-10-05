Петербуржцы снова встретятся с администрацией Василеостровского района для обсуждения платных парковок

Ранее записавшиеся горожане еще раз встретятся с представителями Василеостровской администрации, чтобы обсудить вопросы по платным парковкам. Общую встречу для всех проведут позже.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Стало известно, что жители Северной столицы хотят еще одну встречу с василеостровскими муниципалами, об этом рассказала Neva.Today.

Таким образом, представители администрации Василеостровского района постараются в этот раз дать исчерпывающие ответы петербуржцам, которые успели зарегистрироваться на мероприятие.

В прошлый раз они остались недовольны полученной информацией, поэтому понадобилась еще одна встреча. Часть горожан хотела общую, однако ее проведут позже. МО «Муниципальный округ № 7» устраивает встречу, где муниципалы и петербуржцы обсудят платные парковочные зоны и нюансы.

Как отмечается, с 1 ноября на всей территории Васильевского округа будут действовать платные парковки.