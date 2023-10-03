Сгоревший в легковушке труп нашли спустя месяц под Петербургом

В Выборгском районе нашли обгоревшую иномарку с трупом внутри. Хозяйка авто находится в федеральном розыске.

Фото: pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем 2 октября в экстренные службы обратилась женщина и сообщила, что в поле около поселка Большое Поле в сгоревшей машине обнаружила труп.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что автомобиль Renault Sandero вспыхнул около месяца назад, но сообщений о пожаре ранее не поступало. Автомобиль принадлежит 46-летней жительнице Выборга, которая числится в федеральном розыске, как без вести пропавшая.

Пол и возраст полностью выгоревших останков установить не удалось. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Сотрудники полиции продолжают расследовать инцидент и выяснять причины произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе мужчина погиб в результате удара током.