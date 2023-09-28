В Петербурге мужчина скончался после удара током

В Калининском районе Петербурга мужчина скончался после того, как его ударили током. Обстоятельства произошедшего устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 27 сентября, в полицию поступило сообщение от 46-летнего мужчину о том, что у дома по улице Вавиловых прораба ударило током, после чего обнаружен труп.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп 39-летнего петербуржца. Обстоятельства произошедшего устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Пушкинском районе Петербурга мужчина поделился с прохожим, что в квартире задушил женщину, и попросил вызвать полицию. Однако правоохранители вместо нее обнаружили труп мужчины неизвестного с ножевым ранении в области шеи.