На Московском шоссе произошло загадочное убийство: мужчина заявил об убийстве женщины, но в квартире нашли труп неизвестного

В Пушкинском районе Петербурга мужчина поделился с прохожим, что в квартире задушил женщину, и попросил вызвать полицию. Однако правоохранители обнаружили вместо нее обнаружили труп мужчины.

Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В субботу, 23 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что у дома по Московскому шоссе к прохожему обратился неизвестный, который попросил вызвать полицию так как задушил женщину в квартире, сообщает AllNW.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что вместо мужчины на полу квартиры лежит труп неизвестного с ножевым ранении в области шеи. По подозрению в совершении преступления задержан 45-летний житель Северной столицы

Труп направлен в морг для установления причины смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).