Жители Ленобласти ходят в лес по черепа да кости: в этот раз «урожай» собрали у Лампово и Южного полукольца

В Гатчинском районе дважды за день были найдены неопознанные человеческие останки. Их передали в морг для установления причины смерти.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятом часу вечера 1 октября в полицию обратился 40-летний житель Гатчинского района. По его словам, в лесу между деревнями Лампово и Протасовка он наткнулся на человеческий череп. Известно, что пол и возраст погибшего установить не удалось.

Вдобавок, вечером того же дня поступило похожее заявление, но уже от 47-летнего мужчины. Он сообщил полиции, что в лесу у поворота с а/д А120 (Южное полукольцо) набрел на фрагменты одежды и человеческого скелета, среди которых были берцовая кость, кости таза, части позвоночника. Определить пол и возраст погибшего также не представляется возможным.

Части скелета правоохранители направили в морг для установления причины смерти.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в одном из парков Северной столицы обнаружены человеческие останки неизвестной давности.