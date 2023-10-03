Петербургские медики рассказали, какая у них зарплата на самом деле

Средний ежемесячный доход врачей приблизительно составляет 140 тыс. рублей. В ответ на это сотрудники здравоохранения сообщили о реальном положении дел.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На прошлой неделе вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко во время прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» заявил, что средний оклад медиков составляет 141 тыс. рублей. Однако подобные показатели оказались далеки от правды.

Так, в отчет, помимо бюджетников, включили сотрудников частных клиник. Как показал опрос среди врачей, средняя зарплата в действительности не достигает и 75 тыс. рублей. Вместе с тем, некоторые медики получают свыше 140 тыс. рублей, но они составляют лишь 8% опрошенных.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что доход специалистов медицинской сферы планируется увеличить почти на 9%.