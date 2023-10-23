Основатели музея Бродского откроют китайскую забегаловку и бар в доме Мурузи

Музей Иосифа Бродского сообщил о намерении открыть китайский ресторан в Петербурге. Он будет располагаться в доме Мурузи на Литейном проспекте.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Основатели музея Иосифа Бродского «Полторы комнаты» откроют бар и китайский ресторан в доме Мурузи на Литейном проспекте, сообщили в пресс-службе музея. В этом доме литератор проживал с 1955 по 1972 годы до своей эмиграции из СССР. Также здесь уже открылся мемориальный музей, посвященный поэту.

В учреждении отмечают, что Бродский был большим ценителем китайской кухни, о чем свидетельствуют фотографии, сделанные им в разных местах по всему миру. Особенно запомнилось писателю посещение китайского ресторана в Лондоне, где он узнал о присуждении ему Нобелевской премии по литературе. Поэтому в музее было решено открыть настоящий китайский бар и забегаловку под названием Мурузи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на в Петербурге на проспекте Просвещения откроется фуд-холл на 28 недорогих ресторанов.