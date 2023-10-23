Россиянам рассказали, почему у детей снижается зрение

Офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько назвала причины снижения зоркости школьников. Среди возможных причин – одержимость гаджетами и однообразное питание.

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По словам Оксаны Редько, патологии зрения бывают разные. В случае школьной близорукости работает генетическая программа. Если генетика хорошая, то «посадить» зрение до -3 – невозможно. Однако при наличии отягощающей наследственности начинают влиять и факторы внешней среды, пишет телеканал 360.

К подобным факторам относят чрезмерное увлечение гаджетами, редкие прогулки и неправильное питание. Врач обращает внимание, что нельзя кормить детей однообразно, даже если они сами настаивают на этом и предпочитают только одно блюдо (например, часто это бывают макароны). Родителям следует быть настороже, не допускать дефицита полезных веществ в рационе. Особенно важно не поддаваться, если девочки-подростки начинают голодовку в погоне за фигурой – это вредно для зрения.



Специалист рекомендует проводить небольшую зарядку для глаз. Например, каждые 20 минут смотреть вдаль по 20 секунд. Упражнение полезно не только детям, но и взрослым, часто работающим за компьютером.