Петербуржцам перечислили продукты с высоким содержанием витамина С

Витамин С содержится в большом количестве в шиповнике, смородине, цитрусовых, яблоках, ананасах, облепихе, капусте, помидора и других. Суточная норма витамина для взрослого — 90 мг.

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В осенний сезон всегда актуальны продукты с высоким содержанием витамина С, о них рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Как отмечается, в борьбе против простуды и гриппа поможет витамин С (аскорбиновая кислота). Взрослому человеку в день необходимо 90 мг в сутки. Это 225 г лимонов или 45г смородины.

Витамином С богаты следующие продукты: шиповник, смородина, облепиха, яблоки, ананасы, цитрусовые, картофель, помидоры, брюссельская, белокочанная и цветная капуста, сладкий перец, а также петрушка и укроп.

Гипервитаминоз витамина С особо не изучен. Тем не менее, его не стоит бояться, так как «лишнее» выйдет из организма вместе с мочой.

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