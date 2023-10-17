Сохранит вашу молодость: петербуржцам поведали о пользе хурмы

В хурме содержится большое количество бета-каротина и микроэлементов, которые помогают сохранить красоту кожи и здоровье глаз.

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Стало известно, что хурма уже появляется на прилавках в самых разгар осеннего сезона, об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Как отмечается, о ягоде первые упоминания отсылают к Китаю. По всему миру существует около 300 разных сортов.

Для россиян известны: Королек, Бычье сердце, Мандаринная хурма и Шарон. Хурма является настоящей кладезью бета-каротина, именно он помогает сохранить молодость кожи и остроту зрения.

Высокое содержание йода благотворно влияет на функционирование щитовидной железы. Кроме того, наличие железа, марганца, калия, витамина В, магния и фосфора положительно сказывается на работу почек и печени.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что врач рассказала о вреде хлопьев, мюсли и каш быстрого приготовления для здоровья.