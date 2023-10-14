Эндокринолог рассказала петербуржцам о вреде хлопьев на завтрак

Эндокринолог Людмила Ильина посоветовала убрать из рациона хлопья, мюсли и каши быстрого приготовления. В них много быстрых углеводов, которые не смогут нормально насытить организм.

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Сейчас популярно начинать свой завтрак с хлопьев или каш быстрого приготовления. Об опасностях такого питания рассказал МК в Питере.

По словам врача-эндокринолога Людмилы Ильиной, мюсли, каши быстрого приготовления и хлопья содержат низкое количество клечатки и обладают высоким содержанием быстрых углеводов. Они не дадут чувства сытости.

Кроме того, эксперты отметила, что белый хлеб, шоколад, сладости и выпечка еще хуже. В них содержатся трансжиры, большое количество сахара и мука. Это принесет больше вреда, чем пользы вашему организму.

Ильяна посоветовала включить в свой рацион яйца, цельнозерновые каши, творог и сыр. Сложные углеводы и белок отлично насытят вас, дав достаточное количество энергии.