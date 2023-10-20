Мокрый снег и дожди: синоптик Леус рассказал о погоде в Петербурге

В Петербурге конец недели и начало выходных испортятся мокрым снегом и кратковременными дождями. Виной всему гребень скандинавского антициклона.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Стало известно, что влиять на погоду в городе на Неве будет гребень антициклона из Скандинавии, об этом рассказал в своем telegram-канале синоптик Михаил Леус.

Таким образом, ветер с Ладожского озера сформирует облака, которые и станут причиной кратковременных дождей вместе с мокрым снегом.

В пятницу, 20 октября, температура воздуха составит от +3 до +5 градусов, в Ленобласти от +1 до +6 градусов. Прогнозируют северо-восточный ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет до 766 мм ртутного столба, превышая установленную норму.

В субботу, 21 октября, температура воздуха составит от +2 до +4 градусов при небольших осадках в районах Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в ближайшие дни Северная столица будет находиться во власти кратковременных дождей и мокрого снега.