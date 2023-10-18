Петербург ожидают дожди и мокрый снег
Город на Неве оказался на периферии очередного циклона. На территории культурной столицы и области продолжает сохраняться осеняя погода.
В среду метеорологические условия в Петербурге сформируют очередной циклон, проходящий с запада на восток вдоль южных границ региона. Об этом в своем telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос»
Так, циклон станет причиной преимущественно облачной погоды. После полудня пройдут небольшие дожди, в отдельных районах переходящие в мокрый снег, отмечает синоптик.
Температура воздуха в Петербурге поднимется до +4…+6 градусов, по области до +2…+7. Ветер подует северный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет расти составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.
В четверг, 19 октября, пройдёт снег, который днем перейдет в мокрый снег и дожди. Воздух прогреется до +2…+4 градусов.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что циклон с Кольского полуострова принесет в Северную столицу прохладу, а также мокрый снег.